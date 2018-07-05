Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 14:53

İzmir’den Montaj Atölyesi’ne ziyaret

İzmir’den gelen görme engelli konuklar Tepebaşı Belediyesi İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti.

İzmir’den Montaj Atölyesi’ne ziyaret

05 Temmuz 2018 14:53


İzmir Torbalı’dan bir dizi program için Eskişehir’e gelen 14 görme engelli vatandaş ve aileleri, İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi’ni ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretle ilgili grup adına bir değerlendirme yapan Gürkan Özata, “Tepebaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz, bize çok ilgi gösterdiler. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engelli bireyler için, onları topluma kazandırabilmek için çok güzel çalışma. Tepebaşı Belediyesinin engelli bireyler için ürettiği projeleri basından takip ediyorduk. Şimdi de yerinde bilgi alma şansı bulduk. Türkiye’nin her yerinde bu tarz çalışmaların yapılması gerekir. İzmir’de sanayileşmenin gelişmiş olmasına karşın böyle bir uygulama yok, olmasını çok isteriz” dedi.


Ziyarette bulunan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Güner, “İzmir’deki arkadaşlarımızı Eskişehir’e davet ettik. Şimdi ise Montaj Atölyesi’ni geziyoruz. Tepebaşı Belediyesine İzmir’den gelen konuklarımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç