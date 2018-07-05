İzmir’den Montaj Atölyesi’ne ziyaret

İzmir Torbalı’dan bir dizi program için Eskişehir’e gelen 14 görme engelli vatandaş ve aileleri, İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi’ni ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretle ilgili grup adına bir değerlendirme yapan Gürkan Özata, “Tepebaşı Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz, bize çok ilgi gösterdiler. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engelli bireyler için, onları topluma kazandırabilmek için çok güzel çalışma. Tepebaşı Belediyesinin engelli bireyler için ürettiği projeleri basından takip ediyorduk. Şimdi de yerinde bilgi alma şansı bulduk. Türkiye’nin her yerinde bu tarz çalışmaların yapılması gerekir. İzmir’de sanayileşmenin gelişmiş olmasına karşın böyle bir uygulama yok, olmasını çok isteriz” dedi.

Ziyarette bulunan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Güner, “İzmir’deki arkadaşlarımızı Eskişehir’e davet ettik. Şimdi ise Montaj Atölyesi’ni geziyoruz. Tepebaşı Belediyesine İzmir’den gelen konuklarımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.