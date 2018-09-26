Jandarma ekiplerinden çocuklar için ‘Huzur' uygulaması

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgelerinde çocukların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının engellenmesi adına genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 24 Eylül günü saat 07.00-09.00 ve 15.00-18.00 arasında okul servis araçlarının kontrolü yapıldı. Diğer zamanlarda ise, adli ve mülki makamlarla koordineli olarak çok sayıda jandarma personeli ile birlikte Narkotik ve Psikotrop Madde Köpeği ve trafik timlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak okul, yurt kurs binaları, park ve bahçeler ile metruk binaların kontrolü ve uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama kapsamında ekipler, park, mesire ve piknik alanlarındaki göl, gölet ve sulama kanallarının bulunduğu bölgelerde, İnternet kafe, oyun alanları, kahvehaneler, metruk binalar ile çocukların sıklıkla

bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere 112 bölgede kontroller yapıldı.

Ayrıca kontrollerde 774 şahıs ile 121 okul servisi, 489 aracın sorgusu ve kontrolü yapılmış olup çeşitli suçlardan dolayı 7 araç hakkında idari yaptırım uygulandı.