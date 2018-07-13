Jandarma’dan çocuklar için anlamlı uygula

Çocukların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, psikolojik ve sosyolojik gelişimlerini sağlayabilmeleri, her türlü suça sürüklenmelerinin ve kaybolmalarının engellenmesi amacıyla yapılan uygulaya çok sayıda jandarma personeli, trafik timleri ve narkotik ve psikotrop madde köpeği katıldı. Uygulama kapsamında; park, mesire ve piknik alanları, göl, gölet ve sulama kanallarının bulunduğu bölgeler, internet kafeler, oyun alanları, kahvehaneler, metruk binalar ile çocukların sıklıkla bulunduğu cadde ve sokaklarda kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde 938 şahıs ile 36 aracın sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.