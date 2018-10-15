Jandarmanın havadan tarafik denetimi sürüyor

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanılığı emrine bir adet helikopter görevlendirildi. Jandarma ekipleri, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla havadan helikopter ile trafik denetimlerinin ikincisini yaptı. Çalışmalar sonucu kurallara uymayan 18 araç sürücüsü hakkında 2 bin 569 TL para cezası uygulandı.