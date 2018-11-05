Jandarmanın havadan trafik denetimleri sürüyor

Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tahsis edilen helikopterle trafik denetimlerine devam ediyor. Denetimlerle, karayollarında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor. Bu maksatla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın, jandarma trafik sorumluluk alanında kalan yollarda dördüncüsü yapılan havadan helikopter ile trafik denetimleri sonucunda kurallara uymayan 18 araç sürücüsü hakkında 2 bin 656 lira para cezası uygulandı.