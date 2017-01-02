Jip tramvay durağına daldı: 1 yaralı

Eskişehir’de bir jipin tramvay durağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gündoğdu mahallesi Borsa caddesi üzerinde bir jip, kimliği henüz belirlenmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tramvay durağına çarptı. Çarpma sonucunda jipin sürücüsü yaralandı. Kaza esnasında durakta bekleyen yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrasında jip sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.