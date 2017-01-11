Kablo hırsızları hayvanları mağdur etti

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen telekom kablosu hırsızlığı dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nin telefonları bir süre hizmet veremeyecek.

Eskişehir’de yaşanan hırsızlık olayı ‘pes’ dedirtti. Aşağı Söğütönü Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen telekom kablosu hırsızlığı sonrasında, havaların soğumasıyla birlikte neredeyse her gün vatandaşlar tarafından aranıp hayvanlar için yardım istenen Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Merkezi’nin telefon ve interneti kesildi. Çevrede bulunan diğer evlerin de internet ve telefon erişimi kesilirken, merkezden alınan bilgiye göre 313 00 19 numaralı telefonun en az 5 gün kullanılamayacağı bildirildi. Ayrıca barınağa ulaşmak isteyen vatandaşların geçici olarak ‘0533 955 79 04’ numaralı telefonu arayarak hayvanlar için yardım alabilecekleri belirtildi.