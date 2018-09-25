Kadın sürücülerin yol verme kavgası karakolda bitti

Eskişehir'de kadın sürücüler arasında çıkan yol verme kavgası karakolda bitti.

Olay, İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde dün yaşandı. Trafikte yol verme yüzünden çıkan olayda, kadın sürücüler S.Y. (31) ve B.S. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya otomobillerde bulunan sürücülerin yakınları da katılınca olay iyice büyüdü. Kadın sürücüler birbirinden şikayetçi olurken, darp, tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını öne sürdüler. Beş kişinin ifadesinin alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.