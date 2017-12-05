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05 Aralık 2017 16:09

Kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümü

Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi 5 Aralık 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular.

Kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümü

05 Aralık 2017 16:09


Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Ünügür, Cumhuriyet’in kuruluşundan önceki dönemde Türk kadınının bir çok sosyal, kültürel ve siyasi haktan mahrum olduğunu hatırlatarak, “Evlenme, boşanma ve miras işlerinde ikinci planda bırakılmıştı. Hatta nüfus sayımına bile dahil edilmemişti. Çağdaş demokratik ve laik bir Türk toplumu hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan düzenlemelerle Türk kadını başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere bir çok hakka sahip olmuştur” dedi.


Cumhuriyetin kazanımlarından en çok kadınların yararlandığını ifade eden Ünügür, “Bu gün burada seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. Yılını kutlamak ve bu hakları bize veren Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgi ile anmak için bulunmaktayız. Ve diliyoruz ki; dünya döndükçe Cumhuriyetimiz var olsun” diye konuştu.




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