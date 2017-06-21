Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerle ekonomilerine katkı sağlıyor

Halk Merkezlerindeki kurslara giden kadın kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin satışa çıkarıldığı stantlara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2016 - 2017 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergisi”nin açılışında kursiyerlere verdiği sözü tuttu. Başkan Kurt, kursiyerlerin yaptığı ürünlerin ekonomilerine katkı sunacak hale getirdi. Halk Merkezileri, kursiyerlerin ekonomilerine katkıda bulunmak için semt pazarlarına stant açtı. Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin satıldığı stantlara, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Pazartesi günü Orhangazi ve Büyükdere, Salı günü Emek, Çarşamba günü Ihlamurkent, Cuma günü ise Gökmeydan ve Kırmızıtoprak Mahallelerinde kurulan semt pazarlarında stant açtıklarını belirten yetkililer, kursiyerlerin ekonomilerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Yetkiler, bayramdan sonra semt pazarlarında stant açmaya devam edeceklerini kaydetti.