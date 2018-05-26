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26 Mayıs 2018 13:34

Kadınlar Odunpazarı’nda üretiyor ve kazanıyor

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2017-2018 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergisini açtı.

Kadınlar Odunpazarı’nda üretiyor ve kazanıyor

26 Mayıs 2018 13:34


Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde yıl boyunca eğitim gören atölye katılımcıları yıl sonu sergisi açtı. Orhangazi, Büyükdere, Kırmızıtoprak Halk Merkezlerindeki serginin açılışta konuşan Başkan Kurt, üretilen eserleri belediye olarak değerlendirdiklerini kaydederek, "11 Halk Merkezimizdeki sergilerin tamamını bu hafta açıp, bitireceğiz. İnsanların beğenisine sunacağız, ama en önemli amacımız da şu; burada üretilenler aile ekonomisine küçük de olsa bir katkı yapsın. Boş zamanlarınızda ürettiğinizi, bir organizasyon içinde satarak paraya dönüştürebilelim. Bunun için hem OMEK’de hem de Arasta’da hem de yeni oluşturduğumuz Odunpazarı Kadın Girişim Kooperatifinde değerlendirme şansımız var. Buradan yapılacak organizasyon umarım zamanla bir dönüş yapar ve mutfağa bir katkı sunar. Bugünün ekonomik koşullarında elimize geçen parayla karnımızı doyurma şansımız bitti. Mazotun, elektriğin, demirin, çimentonun fiyatının önünde durma şansımız yok. Bu hükümetin freni patladı, tutmuyor, tutturamıyor. Faizleri de artırsa dolar ve euro’yu indiremiyor. Çünkü iyi yönetemiyor. İyi yönetemediği içinde umarım 24 Haziran’da biletini kesip, göndereceğiz. Hep birlikte yeni bir Türkiye’de barış içinde; kardeşçe, dostça ve üretimle, refah içinde yaşayacağız. Sosyal demokratların temel amacı insanların mutlu olmasıdır. İnsanlar; karnı doyarsa, iş güvencesi olursa, düşünce özgürlüğü olursa, kanaatini açıklama özgürlüğü olursa, inanç ve ibadet özgürlüğü olursa mutlu olurlar. Bunlar da sosyal demokrat bir iktidarla sağlanır" diye konuştu.


Başkan Kazım Kurt, konuşmasının ardından yıl sonu sergisini açılışını gerçekleştirdi. Atölye katılımcıları ile sergiyi gezen Başkan Kurt, atölye katılımcılarından eserleri ile ilgili bilgi aldı. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Yıl Sonu Sergisine 29 Mayıs 2018 Salı Günü; Sezai Aksoy, Emek, Aydın Arat, Selami Vardar, Kırmızı Toprak Halk Merkezleri’nde devam edecek.




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