Kadınların gözünden “Atatürk Fotoğraf Sergisi”

Eskişehir'de, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi'nde yer alan “Sille Sanat Sarayı Kadın Üyeleri Gözünden Atatürk Fotoğraf Sergisi” yoğun katılım ile açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Kurşunlu Külliyesi'ndeki sergi açılışına fotoğrafseverlerin yanı sıra Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir, fotoğraf sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü katıldı.

Açılış konuşmasına tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Sanat yaşam damarlarımızın en önemlilerinden birisi. Olmadığı taktirde hayatın duracağı bir nokta ve Odunpazarı Belediyesi olarak her türlü sanatı desteklemeye devam ediyoruz. Fotoğraf müzemizin kurucusu ve yöneticisi sayın Osman Yaşar Tanaçan'a da teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte yer alan birçok fotoğrafçıya ve katılım sağlayan herkese minnet duyduğunu dile getiren Sille Sanat Sarayı Kurucusu Reha Bilir de tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Ardından konuşma yapan usta sanatçı Osman Yaşar Tanaçan, “60 yıldır fotoğrafla uğraşan bir insan olarak fotoğrafın, evrendeki tüm olaylarla ve iç içe yaşayan bir sanat olan fotoğrafın, insanlara iletişim konusunda tamamen etkileyici ve birleştirici bir olay olarak göründüğüne inanıyorum. Bu düşünce ve bu emeklerle birlikte, Türkiye'de bir elin parmaklarından daha az sayıda olan, hele hele sağken bir insana nasip olacak bir şeyi bana bahşettiği için hem Eskişehir halkına hem de Odunpazarı Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Reha Bilir'in Eskişehir'e ve bana yaptığı çok büyük bir doğum günü hediyesini sevinçle karşılıyorum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Etkinlik Organizatörü Kadir İstifçi de, “Osman Bey'in benden bir talebi var, 365 gün burası sergisiz kalmayacak diye ve biz de kendilerine söz verdik. Bu günde, Cumhuriyet haftasında Sile Sanat Sarayı Kadın Üyelerinin Gözünden Atatürk Sergisi'ni burada açmış olmaktan, Eskişehir'de ve belediyemiz sayesinde açmış olmaktan ayrıca mutluyum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Sille Sanat Merkezi tarafından hediye ve plaketler takdim edildi. Gerçekleşen toplu halde kurdele kesimi sonrası vatandaşlara kapılarını açan sergiyi, tüm katılımcılar ilgiyle inceledi.