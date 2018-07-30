Kadınların tarhana mesaisi başladı

Eskişehir’de ’ev tarhanası’ için kadınlar mesaiye başladı. Ev tarhanasının hazırlanıp kurutulması için en uygun zaman olan Temmuz - Ağustos aylarında kışın tüketilmek üzere tarhana hazırlığı yapılıyor. Sarıcakaya Güneyköy Mahallesi’nde bir araya gelen kadınlar da kışlık tarhanalarını hazırlıyor. İmece usulü yapılan ev tarhanası, birçok işlemden geçtikten sonra sofralarda yer alıyor.

Mayalanma süresi sonunda tarhananın gölgede kurutulmaya bırakıldığını aktaran Güneyköylü ev hanımları, “Bizler de annelerimizden nasıl görüp öğrendiysek gelecek nesillerimize de biz bu şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Bu geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin devam ettirilmesi gerekiyor. İnsanın kendi eliyle yaptığı bir başka oluyor. Kışlık ürünlerimizin hemen hemen hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Burada imece usulü ile kışlık soframızın baş tacı tarhanayı yapmak için bir araya geldik. Kış mevsimi başlamadan yaz aylarında tarhana yapmak bizim kültürümüzden geliyor" dedi.