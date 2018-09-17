Kağıttaki zam ev dekorasyonunu da vurdu

Ev dekorasyonlarında en çok tercih edilenler arasında bulunan duvar kağıtları, bugünlerde neredeyse alıcı bulamıyor. Son dönemlerde meydana gelen dolar ve euro kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen üründe, yüzde 100'e varan zam söz konusu. Fiyatların döviz kuru üzerinden belirlendiği duvar kağıtlarında işletmeler adeta sinek avlıyor.

“Duvar kağıdı eskiden 100 liraysa şimdi 200 lira oldu”

Yapılan zam sonrası müşteri bulamadıklarını söyleyen 15 yıllık duvar kağıdı ustası İsmail Yılmaz, “Son dönemde duvar kağıtları fiyatı ikiye katlandı. Fiyatlar dolar ve euro bazında uygulandığı için. O yüzden kağıt fiyatları ikiye katlandı dolayısıyla giren, çıkan olmuyor. Duvar kağıdı eskiden 100 liraysa şimdi 200 lira oldu. Milletin alım gücü yok” ifadelerini kullandı.

“İthal kağıda 500 lira diyorlarsa, yerli kağıda da 400 lira diyenler var”

Evine duvar kağıdı yaptırmak isteyen müşteri Osman Öcoğlu ise, fiyat araştırması yaptığını belirterek, “Duvar kağıdı yaptırmak için geldim. Şuanda piyasada fiyatları araştırıyorum. Uygun neresiyse oraya yaptıracağım. Tabi fazla bir işimiz yok ama salonlarda tek duvar modası var herhalde. Biz de tek duvar düşünüyoruz televizyon ünitesi arkasına. Bakıyorum, önce fiyat kontrolü yapıyorum ondan sonra neresi uygunsa, beğendiğim bir desen olursa yaptıracağız. Daha önce bir araştırma yapmıştım fiyatlar bayağı değişmiş. Benim ölçümüme göre bir duvar 200 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Ama bilmiyorum ne olur araştırıyoruz. Arkadaşlar piyasanın çok durgun olduğunu söylüyorlar. İthal ürünlerde fiyatlar bayağı değişmiş ama yerli duvar kağıtları da fena değil güzel yerliler de gördüm. Ayrıca araştırmalarıma göre yerli duvar kağıtlarımız özellikle yeni çıkanlar çok güzel ama yerli ürünlerde de pahalı kağıtlar var. Örneğin ithal kağıda 500 lira diyorlarsa, yerli kağıda da 400 lira diyenler var” dedi.