"Kalça kireçlenmesinde ameliyatsız çözüm mümkün"

Koksartroz hastalığını anlatan Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, "Koksartroz, kalça ekleminde kireçlenme demektir. 40 yaşından sonra ileri yaş grubu kişilerde görülen bir hastalıktır. Bazen çocukluk dönemlerinde de kalça kireçlenmesi ile karşı karşıya geliyoruz. Kilolu ve ayakta fazla kalan kişilerde daha sık görüyoruz. Kireçlenmeye yatkın genetik faktörler varsa da bu hastalık sık görülüyor" dedi.

Koksartrozun belirtilerinden bahseden Tünerir, bu belirtileri şöyle sıraladı:

"Bu hastalıkta en sık görülen belirti, kalça bölgesinde ağrıdır. Koksartrozda ağrı genellikle tek taraflıdır. Hasta kalça bölgesinde, kasıkta, belin altına vuran ağrıya maruz kalır. Ağrı bacağın ön kısmına vurabildiği gibi bazı hastalarda ağrı sadece dizde de görülebiliyor. Yürürken aksama, ayakta uzun süre kalındığında ağrının artışı görülür. Hastalık ilerledikçe hastanın yürüme mesafesinde kısalma meydana geliyor. Hasta sık sık dinlenme ihtiyacı hissedebiliyor. Hastanın çömelememesi, bacak bacak üstüne atamaması, bacağını açıp kapatamaması da bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Bel fıtığının kalça ve bele vuran ağrıları nedeniyle bu hastalıkla karıştırılabiliyor. Bazen damar hastalıkları ile karıştırılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Erken tanı ve tedavide ameliyata gerek kalmıyor

Koksartrozda erken tanı ve tedavi ile ameliyatsız iyileşmenin mümkün olduğunu vurgulayan Tünerir, "Kalça kireçlenmesi erken dönemde tespit edilebilirse fizik tedavi ve egzersizlerle çok iyi sonuç verebiliyor. Yürüme mesafesinde uzama oluyor, ağrılar gideriliyor, kalça ekleminde hareket kısıtlılığı ortadan kalkıyor. Erken tedavi edilmez, ileri düzeyde hastalık teşhis edilirse protez ameliyatı yapılması gerekiyor” dedi.

Tünerir, koksartroz ile ilgili uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

"Kilolu kişilerin fazla kilolarını vermesi gerekiyor. Çok uzun süre ayakta kalarak çalışan kişilerin bu süreyi olabildiğince kısaltmaları, oturarak dinlenmeleri gerekiyor. Topuklu değil, ortopedik tabanlı ayakkabılar giyilmesi gerekiyor. Kalça kaslarını güçlendirmek için de yatarak yapılan egzersizler ve fizyoterapistler eşliğinde su içinde yapılan egzersizleri öneriyoruz.”