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08 Mayıs 2018 11:00

Kamboçya’nın Kombu Çayı Eskişehir’e kadar uzandı

Kombucha mantarını maya haline getirilmesi ile başlayan ve 21 günlük uzun bir süreç sonunda hazırlanan Kombu çayının özelliklerini anlatan Nurcan Şen, bu karışımın hem içecek, hem de krem olarak kullanılabildiğini belirtti.

Kamboçya’nın Kombu Çayı Eskişehir’e kadar uzandı

08 Mayıs 2018 11:00


İsim olarak Kamboçya’yı andıran Kombu Çayının ana vatanının Doğu Asya olduğu biliniyor. Bir mantar türünden elde edilen bu çay, doğal yollarla fermente edilerek içmeye hazır hale geliyor. Şöhreti sınırlar aşan Kombu Çayının mayası, Eskişehir’de Nurcan Şen tarafından çoğaltılarak dağıtılıyor. Kendisine bir arkadaşı tarafından aylar önce getirilmiş mayayla üretime devam ettiğini aktaran Nurcan Şen, İHA’ya çayın nasıl yapıldığını ve faydalarını anlattı.



“Suyunu içebilir veya krem olarak kullanabilirsiniz”


Çayın hem içecek olarak hem de krem şeklinde kullanabileceğini söyleyen Şen, özellikle kadınların güzellik kremi olarak doğal yöntemlerle çayı elde edebileceğini dile getirdi. Maya üreticisi Nurcan Şen, “Kombu Çayı, ülserden kansere kadar her türlü derde deva diyebilirim. Uygularken de suyunu içebilir veya krem olarak kullanabilirsiniz. Mesela kadınlar, ciltlerinin gergin olması için mayasından krem yaparak yüz bölgesinde kullanıyor. Başka doğal malzemelerle karıştırarak örneğin portakalla yapabileceğiniz bir tarifle saf portakal yağı meydana getirebiliyorsunuz. Vücuttaki iltihaplanmaları önleyen ağrı kesici ürünler elde edebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.



“İlk işlem içtiğimiz sıradan çay, şeker ve su ile yapılıyor”


Nurcan Şen, Kombu Çayının yapılışını ve muhafaza edilişini şu şekilde açıkladı;


“İlk işlem içtiğimiz sıradan çay, şeker ve su ile yapılıyor. 2 litre suya 1 buçuk su bardağı şeker katıp eriyene kadar kaynatıyorsunuz. 4-5 çorba kaşığı çay atarak 2 kez süzüyorsunuz. Eğer demlik poşet çay kullandıysanız da 1 kez süzüyorsunuz. 15-20 dakika demlendikten sonra soğumasını bekliyorsunuz. Bu işlemlerin cam kavanozlarda yapılması gerekiyor. Soğuduktan sonra mayanın 1 tanesini ve içinde bulunan 1 damla suyundan ekleyerek üzerini tülbentle kapatıp mayalanmaya bırakıyorsunuz. 3-4 gün içinde mayalanma başlar ve jel kıvamına geldiğini görebilirsiniz. Bu süreçte kavanozu biraz sallayarak katılaşmasını engellemekte fayda var. Bu sayede küflenme olayı yaşanmaz. Üzerini kağıt peçete veya kağıt havluyla örtmemelisiniz çünkü bunlar en nihayetinde kimyasal ürünlerdir. Bakliyatlarla aynı ortamda bulundurulmaması da önemli. Ayrıca karanlık şekilde dolabın içinde tutulmamalı çünkü maya, canlı bir organizmadır küflenip ölebilir. Güneş ışığı almayan normal bir yerde muhafaza edilebilir. Bir çiçeğe bakar gibi günlük olarak takip etmeli ve ilgi göstermelisiniz. 21 gün sonra kullanmaya hazır hale gelir.”




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