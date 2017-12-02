Kamuda 13 bin 441 engelli kadrosu boş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile yaptığı basın açıklamasında, engellilere yönelik istihdam konusunda konuşan Atlar, “Eylül 2017 itibariyle kamuda yüzde 3’lük zorunlu istihdam kuralına göre olması gereken engelli memur kontenjanı sayısı 62 bin 244’dür. Kamuda görev yapan engelli memur sayısı ise 49 bin 873’dür ve hala 13 Bin 441 engelli kadrosu boştur” dedi.

Atlar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kamu kurumları zorunluluk olan yüzde 3 engelli personel istihdamını bir an önce gerçekleştirmeli ve bunun daha da üstünde istihdam sağlamalıdır. Kamu kurumlarında fiziki çalışma koşulları, engelli kamu çalışanlarının hem hizmet vermesi hem de engelli vatandaşlarımızın hizmet alması için düzenlenmelidir. Onlara kolaylık sağlanmalıdır. Beklentimiz çalışma ve sosyal hayatında karşılaştığımız sorunların çözülmesi ve engellerin kaldırılmasıdır. Bunda da örnek olacak devlettir, kamudur. Umarız ki bu yönde adımlar atılır.”