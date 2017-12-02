Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 15:14

Kamuda 13 bin 441 engelli kadrosu boş

Türk Sağlık Sen Engelli Koordinasyon Başkanı Fatmagül Atlar, kamuda hala 13 bin 441 engelli kadrosunun boş olduğunu belirterek bunun doldurulmasını istedi.

Kamuda 13 bin 441 engelli kadrosu boş

02 Aralık 2017 15:14


3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile yaptığı basın açıklamasında, engellilere yönelik istihdam konusunda konuşan Atlar, “Eylül 2017 itibariyle kamuda yüzde 3’lük zorunlu istihdam kuralına göre olması gereken engelli memur kontenjanı sayısı 62 bin 244’dür. Kamuda görev yapan engelli memur sayısı ise 49 bin 873’dür ve hala 13 Bin 441 engelli kadrosu boştur” dedi.


Atlar, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Kamu kurumları zorunluluk olan yüzde 3 engelli personel istihdamını bir an önce gerçekleştirmeli ve bunun daha da üstünde istihdam sağlamalıdır. Kamu kurumlarında fiziki çalışma koşulları, engelli kamu çalışanlarının hem hizmet vermesi hem de engelli vatandaşlarımızın hizmet alması için düzenlenmelidir. Onlara kolaylık sağlanmalıdır. Beklentimiz çalışma ve sosyal hayatında karşılaştığımız sorunların çözülmesi ve engellerin kaldırılmasıdır. Bunda da örnek olacak devlettir, kamudur. Umarız ki bu yönde adımlar atılır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    4°C
  • Salı
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç