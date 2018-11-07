Kamyon ile servis aracı çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir servis aracının belediyeye ait kamyona arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan ve sağa dönmek için yavaşlayan 34 BG 6069 plakalı kamyona, arkadan gelen 26 S 1334 plakalı servis aracı büyük bir hızla çarptı. Kazanın ardından servis şoförü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan indirildi. Kazanın şiddeti ile başından yaralanan sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan servis şoförü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan serviste büyük hasar meydana gelirken, aracın boş olması ise adeta bir faciayı önledi.