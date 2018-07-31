Kamyonetle kontrolsüz kalkış yapan sürücü doğalgaz borusunu patlattı

Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokak’ta yaşandı. Park halindeki 16 ABD 854 plakalı kamyonetin sürücüsü hızlı bir kalkış yaptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın doğalgaz panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle doğalgaz borusunun patlaması büyük paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve ESGAZ ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. ESGAZ ekipleri ise patlayan doğalgaz borusuna müdahale ederek gaz sızıntısını kesti.

Kaza yapan araç olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.