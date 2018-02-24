Kantincilerin, ‘okul dışı alışveriş’ mağduriyeti

Yaklaşık 7 senedir kantinlerde cips ve kola benzeri yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin satışını yasak olduğu için öğrenciler genellikle okul çevresindeki büfe ve marketlerden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu durum da yüksek kiralar ödeyen kantincileri maddi olarak sıkıntıya sokuyor. 2011 yılından bu yana kurucusu olduğu Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanlığını yürüten Salim Alper Kayar, kantincilik sektörünün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Kantincilerin eşit olmayan bir rekabet ortamında ayak kalmaya çalıştığını vurgulayan Başkan Kayar, “Çocuklarımızın zararlı gıdalar ile beslenmesine asla rıza göstermeyiz. Ancak oluşan bu ortamda çocuklarımız, gidiyorlar hemen yandaki büfeden bu yiyecek ve içecekleri satın alıyorlar. Burada da doğal olarak haksız bir rekabet ortaya çıkıyor. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı. Buna ek olarak çevredeki seyyar satıcıların artması, nerede ve nasıl yapıldığı bilinmeyen besinlerin öğrencilere kolaylıkla satılıyor olması hem bizim için hem çocuklarımız için ciddi bir tehdit. Her gün haberlerini okuyoruz, zehirlenmeler oluyor, hastaneye kaldırılan yavrularımız oluyor. Buna hangimiz razı gelebilir? Denetimlerin artmasını ve okul dışından, ne olduğu meçhul ve zararlı olan ürünlerin alınmasının engellemesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“Kantinler, şu an hijyen açısından ülkedeki en güvenilir mekan konumunda”

Kantinlerin kısa süreli aralıklarla detaylı olarak denetlendiğini aktaran Başkan Salim Alper Kayar, şunları kaydetti:

“Kantinlerimiz, Tarım İl Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Bu müdürlüğümüzün bize ceza veya uyarı verme yetkisi de var. Buna ek olarak zabıta müdürlüğümüz, Çevre Sağlık ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği tarafından da denetleniyoruz. Her ay en az 5 kez denetlenen bir ortam düşünün. Kantinler şu an hijyen açısından ülkedeki en güvenilir mekan konumunda. Ailelerimizin bu konuda içi rahat olabilir.”