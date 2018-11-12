Kaplıca tedavisinin uzman eşliğinde yapılması şart!

Dr. İrfan Ünver, kaplıca tedavileri hakkında konuştu. Dr. Ünver, kaplıca tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları denetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Kaplıca tedavilerinin asırlardan beri insanların kullandığı alternatif bir tedavi yöntemi olduğunu ve halen bu özelliği ve önemini koruduğunu söyleyen Dr. Ünver, "Doğanın biz insanlara sunduğu bu güzel alternatif tedaviden daha modern ve teknik şartlarda istifade etmeliyiz. Kaplıca tedavileri artık eskisi gibi adet olunan şekilde bilinçsizce yapılmamalıdır. Hastalar, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı muayenesinden sonra verilecek kür tedavi programına başlamalıdır. Ayrıca gerekiyorsa bu programa; ilaç, egzersiz, masaj, diyet, psikoterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri de eklenmelidir" diye konuştu.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI KONTROLÜNDE YAPILMALI

Kaplıca tedavisinden yararlanacak hastaların tespitinin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Ünver, şunları söyledi:

"Bu hastaların öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, sonra dahiliye, nöroloji, cildiye, göz, kulak burun boğaz, bevliye ve kadın doğum uzmanlarınca muayeneleri yapılmalıdır. Bu uzmanlarca sakınca bulunmadığı takdirde, kireçlenme, iltihaplı romatizmalar, yumuşak doku romatizmaları, mekanik bel ve boyun problemleri, çalışma şartları ve ortamına bağlı ağrılı tablolar, ortopedik problemler, kırık sekelleri, ameliyat komplikasyonları, spor yaralanmaları, bazı kas hastalıkları, nörolojik hasarlanmalara bağlı problemler kaplıca tedavilerinden istifade edebilirler."

HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANMALI?

Kaplıca kürlerindeki amaç hakkında bilgi veren Dr. Ünver, "Vücut direncinin arttırılması, genel durumun düzeltilmesi, hastanın şikayetlerinin azaltılması, hastalık bulgularının ortadan kaldırılması, kalıcı hasarların önlenmesidir. Bu yararlı etkilerin sağlanmasında, vücut hareket kabiliyetinin artması, periferik dolaşımın hızlanması, kas spazmlarının çözülmesi, ağrının dinmesi, anotomik bozukluğun tamamen veya kısmen düzelmesi şeklinde olur. Kaplıca tedavilerinden tam istifade etmek için su kürlerine, ilaç, fizik tedavi, egzersiz, diyet, psikoterapi ve rehabilitasyon tedavilerinin de eklenmelidir" dedi.

KAPLICA KÜRÜ 21 GÜNDEN AZ OLMAMALI

Kaplıca tedavisinin ne kadar süre ile yapılması gerektiği hakkında bilgi veren Dr. Ünver, "Bir kaplıca kürü ülkemizde 21 gün olarak benimsenmiştir. Ancak sosyo ekonomik nedenlerle bu süre 1-2 haftaya kadar indirilmektedir. Oysa ilk hafta termal krizin oluştuğu dönemdir. Kürün beklenilen amacına ulaşması için 3 haftadan az olmaması gerekir. Hatta rehabilitasyon hastalarında bu süre 5-6 haftaya kadar uzatılabilir. Kaplıca suları içerdikleri mineral, elektrolitler ve radyasyon gibi özellikleri dışında su sıcaklıkları 33-42 derece arasında değişmektedir. Suda kalma süresi 20 dakikayı geçmemelidir. Saatlerce suda kalmak yarardan çok zararlıdır" ifadelerini kullandı.