Kapsamlı sağlık taramasından geçtiler

Çocuk Hastalıkları Uzmanı. Dr. Hülya Efe tarafından fiziksel muayeneleri yapılan çocukların aynı zamanda kan numuneleri alınarak kemik gelişimi takibi açısından röntgen filmleri de çekildi. Muayene olan çocuklara ayrıca balon, şapka ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Bu çalışmalar ile dezavantajlı ortamda bulunan çocukların fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde tedavilerine başlanması amaçlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamanda yapılan bu çalışma ile dezavantajlı ortamda bulunan çocukların fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde tedavilerine başlanmasını, sosyal ve ruhsal yönden motive edilmelerini amaçlıyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz, H Tipi Cezaevi İnfaz Kurum Müdürlüğü ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği ile birlikte yürüttüğümüz ’Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar’ projemiz; çocuklar adına mutluluk, anneleri adına umut ve devletin sıcak şefkatli yüzünü gösterme projesidir" dedi.