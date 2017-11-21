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21 Kasım 2017 13:38

Kar kış ekmek parasına engel olmadı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde baba ve oğlu topladıkları geri dönüşüm ürünlerini satmak için üç tekerlekli motosikletin kasasında kar yağışına aldırış etmeden ekmek paraları için zor şartlarda yollara düştü.

Kar kış ekmek parasına engel olmadı

21 Kasım 2017 13:38


İnönü-Kütahya karayolu üzerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Yer yer tipiye dönen yolda uzun yol şoförleri araçlarını kullanmakta zorluk çekiyor. Olumsuz hava koşulları geri dönüşüm ürünleri satarak geçimlerini sağlayan baba ve oğluna engel olamadı. Topladıklar, teneke kutularla ekmek paralarını kazanan baba ve oğlu, kar yağışına aldırış etmeden üç tekerlekli motosiklet ile ürünleri satmak için yola çıktı. Motosikleti kullanan oğlu Yasin Yüksel, aracı güçlükle kullanırken, baba Mehmet Yüksel ise motosikletin kasasında üşümemek için topladıkları ürünleri koyduğu çuvalı kendisine siper ederek yolunu sürdürmeye çalışıyor.


Ekmek parası için mecbur çalıştıklarını söyleyen baba Mehmet Yüksel, "Kimseye muhtaç olmamak için, ekmek parası için kutu topluyoruz. Ekmek davası mecbur bunları götüreceğiz. Üç günde bir böyle yolculuk yapıyoruz. Kilogram hesabına göre de para kazanıyoruz. Mecbur motosikletin üzerinde gidiyoruz. Allah hepimizin için hayırlısını versin. Kazalardan belalardan bizi korusun" dedi.


Motosiklet kullanırken donmamak için yüzünü kapatan oğul Yasin Yüksel ise şunları söyledi:


“Böyle yolculuk yapmak zor. Başka yapacağımız bir şey yok. Ekmek parası. Kimseye muhtaç olmayalım. Mevsimin ilk karı da bereket getirsin. Buradan ilk önce Eskişehir’e gideceğiz. Oradan da İstanbul-Antalya yoluna gideceğiz. Böyle yaklaşık 50 kilometre yol yapacağız.”




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