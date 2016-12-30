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30 Aralık 2016 17:15

Kar kütleleri temizleniyor

Kar kütleleri temizleniyor

30 Aralık 2016 17:15

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerdeki kar kütlelerine adeta savaş açtı.
Odunpazarı Belediyesi, kar yağışının başlaması ile birlikte vatandaşların rahatı için çalışmalarını hızlandırdı. Hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte tuzlama çalışmaları yapan Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştirmişti. Kar yağışının durması ile ekipler, mahallelerde biriken kar kütlelerini temizlemeye başladı. Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan, Gündoğdu, Akarbaşı, Orhangazi, Yıldıztepe, Büyükdere, Göztepe ve Yenikent’in de aralarına bulunduğu birçok mahallede kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından mahallelerden toplanan kar kütleleri, kamyonlarla şehir dışına taşındı. Mahallelerde kar küreme çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, çalışmalarda kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış araçları kullandıklarını söyledi. Ekipler, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır beklediklerini kaydetti.



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