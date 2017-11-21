Kar sürücüleri hazırlıksız yakaladı

İnönü-Kütahya karayolunda mevsimin ilk kar yağışı yoğun bir şekilde sürüyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle güney bölgeden batı ve doğu illerine meyve taşıyan sürücüleri hem şaşırttı, hem de zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolunun kapanması için ise Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı bir çok trafik levhasının kapanmasına neden olurken, bazı sürücüler araçlarını durdurarak, mevsimin ilk kar yağışının tadını çıkardı. Sürücüler hatıra kalması için selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan özellikle güney bölgelerden batı ve doğu illerine meyve getiren şoförler zaman zaman zorlandıkları ve kaza geçirdiklerini söyledi.