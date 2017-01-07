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07 Ocak 2017 12:49

Kar yağdı, sürücüler yollarda mahsur kaldı

Kar yağdı, sürücüler yollarda mahsur kaldı

07 Ocak 2017 12:49

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda mahsur kalan sürücüler ise ilgililerin yollarda çalışma yapmadığını öne sürdü.
Bölge genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırmasıyla ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Çukurhisar beldesinde sabah saatlerinden beri yolda mahsur kalan sürücüler, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ekiplerin çalışmadığını öne sürdü. Tuzlama çalışmanın erken saatlerde başlaması gerektiğini belirten sürücüler, uzun süredir yolda mahsur kaldıklarını belirtti. Bazı sürücüler zincir takıp yoluna devam etmek isterken, kimileri ise araçlarında bekleyip uyumayı tercih etti.
Öte yandan ilerlemekte zorlanan ve mahsur kalan araçlar trafiği kilitlerken, onlarca araç da uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Araçların oluşturduğu kuyrukta bir de ambulans mahsur kaldı.



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