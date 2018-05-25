Kara paralar yurt dışındaki paravan şirketlerle aklanmış

Örgütün yurt dışında kurduğu paravan şirketler ile paraları akladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik hummalı bir çalışma başlattı. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, belirledikleri siteleri araştırarak domainlerini inceledi. Yüzlerce şahsa ulaşarak 100 binden fazla hesabı didik didik inceleyen ekip, yoğun çalışmalar sonrasında 52 şüphelinin ismine ulaşırken Eskişehir’de aralarında örgüt lideri S.S.’nin (32) de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt kapsamında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet soruşturması kapsamında şüphelilerin 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlkokul mezunları ve öğrenciler hedef seçilmiş

Öğrenci, işsiz ve alt gelir grubunda bulunanları hedef alan örgüt, bu kişilere ilk etapta para vererek kendilerine güvenmelerini sağladı. Bir süre sonra bu kişilere paralar veren örgüt üyeleri, şahısların üzerine yeni cep telefonu hatları çıkardı. Bir kişi üzerinden yaklaşık 10 banka hesabı açan örgüt üyeleri, kişilerin internet bankacılığı şifrelerine de el koyarak kendi bahis sitelerine tanımlattı. Durumu en ufak ayrıntısına kadar düşünen örgüt üyeleri, hesaplar arasında düzenli para geçişi yaparak da bankaların takip edebilmesinin önüne geçmeyi amaçladı. Örgütün yasa dışı bahis sitelerinden kazandığı yüklü miktardaki paraları Kıbrıs ve Malta gibi ülkelerde de kurdukları paravan şirketlerinin hesaplarına aktardığı ve yurt dışına çıkararak kara paraları akladığı ortaya çıktı.

Açıklama kısmına ’Bahis’ yazmayın uyarısı

Banka hesaplarını kendisine verenlere her ay bin lira ile 5 bin lira arasında sıcak para akışı sağlayacağını söyleyerek ağına düşüren örgüt, senetle borç verdiği kişilerin de borcunu ödememesi sonrasında banka hesaplarına el koydu. 2016 yılında başlanan ve yaklaşık 2 yıl süren projeli çalışma sonrasında örgütün banka takibine takılmamak için hesaplarına para yatıranları açıklama kısmına kesinlikle ‘bahis’ yazmamaları gerektiği ve hesaplarını kesinlikle başkalarına kullandırmamaları konusunda uyardığı da ortaya çıktı. Ayrıca örgütün ağını daha da genişletmek amacıyla farklı banka hesabı bulan çalışanlarına ekstra para yardımı ve ultra lüks tatillere yolladığı da tespit edildi. Örgütün 1 yıllık süreç içerisinde sadece Eskişehir’de emniyetin tespit ettiği 133 milyon lira hesap işlemi yaptığı belirlendi.

Milyon liralık mal varlığına el konuldu

Yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan örgüt lideri S.S.’nin Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından İstanbul Kadıköy’de bulunan ultra lüks dairesi, 2 lüks otomobil, 1 lüks cip, iş yeri ve şirketlerine el konuldu.

Öte yandan şahsın tüm mal varlığını yakınlarının ya da ilkokul mezunu çalışanlarının üzerine yaptığı ve bu kişilerin durumdan haberinin olmadığı öğrenildi.