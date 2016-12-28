Karacan, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Seyitgazi Kırka’da Karaören, Kümbet ve Gökbahçe mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, partililer, mahalle başkanları ve mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyaretlerde vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi. Vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinlemek için geldiğini belirten Karacan, “Sizleri temsil ettiğim Ankara’daki yasama faaliyetlerimiz bildiğiniz üzere çok yoğun geçiyor. Görüşmeler gece kaçta biterse bitsin Eskişehir’e geri dönüyor bulduğum en küçük fırsatlarda bile siz kıymetli

hemşehrilerimin sorunlarını dinlemek için sahada oluyorum. Bu arada Afyon yolunun yapılması için bizzat Başbakanımıza durumu ilettim. Kendisi de 2017 yatırım programına alınacağını söyledi" dedi.

Ayrıca Karacan, Karaören, Kümbet ve Gökbahçe mahalleleri için Belediye Başkanı Kalın ile görüşerek, söz konusu mahallelere güzel projelerin yakın zamanda gerçekleşeceğini de dile getirdi.