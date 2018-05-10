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10 Mayıs 2018 16:46

Kardeşlik Ormanı için ağaç dikilecek

Odunpazarı Belediyesi 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde bir geleneği daha bozmayarak 75’inci Yıl Mahallesine bir orman kazandıracak.

Kardeşlik Ormanı için ağaç dikilecek

10 Mayıs 2018 16:46


Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı’nda “The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 4 günü geride bıraktı. Eserlerin şekillenmeye başladığı 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir süre sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 2’si yabancı 10’u yerli olmak üzere 12 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde daha önce yapılacağı bildirilen müzik dinletileri, tiyatro, halk oyunları ve dans gösterileri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


75’inci Yıl Mahallesine Kardeşlik Ormanı


Odunpazarı Belediyesi tarafından 11 Mayıs Cuma günü saat 15.00’da 75’inci Yıl Mahallesi’nde yer alan Tornacılar Sitesi’nde fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Fidan dikim etkinliği sonrasında oluşturulacak ormana ise, Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Kardeşlik Ormanı’ adı verilecek.


Öte yandan 1 hafta sürecek olan 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 13 Mayıs Pazar günü Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.




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