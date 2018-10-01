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Kargo dolandırıcılarına karşı uyarı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Dilek Gündoğan, son günlerde artan kargo dolandırıcılığı hakkında konuştu.


Son günlerde yaşanan kargo dolandırıcılığa ilişkin TÜKODER'e çok sık başvurular geldiğini söyleyen Gündoğan, “Tüketicilerimiz, kendisini kargo elemanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla aranarak ‘kargonuz var, evinize geldik, ancak sizi bulamadık' denilmekte tüketicinin evde olup olmadığına yönelik cevabın ardından telefon birden kapanmaktadır. Tüketicilerimiz kendilerini arayan numarayı aradıklarında çok kısa süre hatta bekletilecekleri belirtilmekte; ancak dakikalarca kendilerine bir şey söylenmeden hatta bekletilmektedirler” dedi.


TEKRAR ARAMAYIN!


Bu konuda tüketicileri uyaran Gündoğan, şunları söyledi:


“Tüketicileri arayan kişiler genellikle kargo firması belirtmemekte ve tüketicilerin beklediği bir kargo bulunmadığı zamanlarda aramaktadırlar. Telefonla arayan kişiler bu yolla hırsızlık yapacakları evin boş olup olmadığını öğrenmektedir. Tüketicilerimizden kendilerini arayan kişilere evde olup olmadıkları yönünde bilgi vermemelerini ve telefon aniden kapanırsa kendilerini arayan numarayı geri aramamalarını istiyoruz. Tüketicilerimiz bu konularda dikkatli olmalı telefonla kendilerini arayan kişilere kişisel bilgi ve kredi kartı bilgilerini vermemeli, beklemedikleri bir kargo gelirse kapıda ödemesini yapmamalıdır.”

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