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Karpuz, sonbaharda da kazandırıyor

Yaz aylarında bolca tüketilen karpuz, havaların sıcak olması sebebiyle sonbaharda da esnafın yüzünü güldürüyor.


Yaz aylarında kilosu 50 kuruşa kadar inen karpuz, ekim ayı itibariyle pazarlarda 2,5 liradan satılıyor. Sıcak havalar sebebiyle vatandaşların karpuza ilgisinin sürdüğünü dile getiren esnaflar, aralık ayına kadar bu durumun sürebileceğini dile getirdiler.


Yaz sezonun kendileri açısından çok iyi geçtiğini, şu anda da satışların beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getiren Pazarcı Emin Özkaya, “Bu sene karpuz satışları çok iyi geçti. Beklentileri karşıladı. Adana tarafı yandı. İzmir tarafında karpuz olmadı. Bu sebeple Eskişehir ve çevresinde yetişen karpuzlar çok değerli bir şekilde satıldı. Halen de satılmakta. Şu anda kilosunu 2,5 liradan satıyoruz. Yaz sezonu boyunca 50 kuruşa kadar indiği dönemler oldu. Eskişehir ve Bilecik çevresindeki karpuzların el üstünde tutulduğu bir sezonu geride bıraktık. Şuanda da satışlarımız çok iyi. Memnunuz. Havaların sıcak gitmesi sebebiyle karpuzlar hala ilgi görüyor. Beklentilerimizi hala fazlasıyla karşılıyor. Bu gidişle aralık ayına kadar satışlar devam eder diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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