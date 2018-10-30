Kars'taki öğrencilere yardım gönderdiler

Atatürk Lisesi öğrencileri ve velilerin katkılarıyla Kars'ta okuyan öğrencilere çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Sevinç Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SEV-DER) önderliğinde Atatürk Lisesi Sosyal Yardım Dayanışma Kulübü danışman öğretmen Birtan Pekgüç gözetiminde kulüp üyesi öğrenciler okulda ve çevresinde bir kampanya başlattılır. Kullanılabilir oyuncak, giysi, mavi kapak toplama ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışması sonucu toplanan ihtiyaç malzemeleri Kars'a gönderildi.

SEV-DER Başkanı Sevinç Bozkurt, Okul Müdürü Yakup Tutkun, Müdür Yardımcısı Hilal Doğanses ve Danışman Öğretmen Birtan Pekgüç ve öğrencilere teşekkür ederek, “Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, bireysel olarak veya başkalarıyla işbirliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayarak nitelikte projeler ve uygulayabilme çalışmanın amaçları arasında bulunuyor” dedi.

SEV-DER Başkanı Bozkurt, Kars'tan gelen talep üzerine harekete geçtiklerini ve okul yönetimine bu konuda yardım istediklerini belirterek, kısa sürede içinde toplanan ihtiyaç malzemeleri kolilere konulduğunu ve bugün Kars'a gönderildiğini ifade etti.