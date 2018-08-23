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23 Ağustos 2018 15:48

Kasaplar bayramı tatilsiz geçirdi

Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların taleplerine yetişmek için tatil yapamayan kasaplar, bu süreçte dükkanlarını erken açıp geç kapatmak zorunda kaldı.

Kasaplar bayramı tatilsiz geçirdi

23 Ağustos 2018 15:48


Gün boyunca etlerin kesilip parçalanması ile uğraşan kasaplar, her şeye rağmen bereketli geçen bayram günleri sebebiyle bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Bayramın ilk gününden itibaren dükkanlarında kuyruklar oluştuğunu ve kimseyi mağdur etmeden et kesimlerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Eskişehirli kasap Kadir Şen, "Bayram geldi, dükkanlarımız da doldu taştı. Ekonomik kriz söylentilerine rağmen çoğu kişinin kurbanlık alıp kestirdiğini gördük. Bu da hoşumuza gitti. İlgi yoğun olduğu için dükkanlarımızı çoğu zaman erken açıyoruz, geç kapatıyoruz. Ben 30 seneye yakındır kasap olarak görev yapıyorum. Bu işe çocukluktan başladık. O dönemden beri Kurban Bayramı’nda tatil nedir bilmeyiz. Bu bayramda da öyle. Birinci günden itibaren açığız. Mesleğimiz icabı, kasapların böyle bir durumu var. Kurban Bayramı bizler için yoğun mesai dönemidir. Ama çok şükür halimizden memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Görevimiz bu" ifadelerini kullandı.




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