’Kaset kumpası’ davasında önemli gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu belirlenen ve Ankara 2, 4 ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "Terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" araması bulunan kaset kumpasçılarından Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Terör örgütü üyeliği" suçundan aranan eşi eski hakim Sevda Güven’i (45) kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakaladı. Polise yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştiren Güven, gözaltına alındı.

Kaset kumpası şüphelileri arasında yer alıyor

Eskişehir’de polisin başarılı operasyonu ile yakalanan Zeki Güven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Milliyetçi Hareket Parti’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki şüpheliler arasında yer alıyor. Öte yandan, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol alan Zeki Güven’in Fetullah Gülen tarafından örgütün emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında görüldüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu öğrenildi.