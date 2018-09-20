Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında “Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Sergisi” açıldı.

Çok sayıda fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve çok sayıda oda başkanı katıldı. Açılışta sergi ile ilgi açıklamalarda bulunan Başkan Birsen “Kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarını Eskişehir halkına tanıtabilmek ve bu mesleklerin yaşaması için Eskişehir halkından destek alabilmek amacımızdır. Eskişehir halkının desteklerini bekleyerek kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde, meslekleri yapan kişilerle alış verişi daha sık hale getirmek ve onların yaşatılabilmesi bizim vazifemizdir. Hükümetimizden de beklentimiz o meslek kollarına da yardım ve desteğin arttırılarak devam ettirilmesi, aynı zamanda o kapıların kapanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca da, Ahilik Haftasının Eskişehir'de dolu dolu kutlandığını belirterek yapılan etkinliklerin hem Eskişehirlilere, hem de bütün esnaflara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelesini kesen Akın Ağca ve Ekrem Birsen, oda başkanlarıyla birlikte fotoğraf sergisini dolaştı.