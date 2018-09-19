Kayı Boyu Derneği, milli faaliyetleri ile beğeni topluyor

2015 yılında kurulan ve kısa sürede bir çok üyeye sahip olan Eskişehir Kayı Boyu Derneği, geçmiş yıllarda yüzlerce çocuğu toplu sünnet ettirdi, tiyatro kulübü ile farklı şehirlerde sahneye çıktı ve Yörük Türkmen çalıştayları ile birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştı. Buna benzer birçok faaliyeti daha hayata geçirmeye hazırlanan Eskişehir Kayı Boyu Derneği'nin başkanı Kazım Duman, “Misyonumuz karın doyurmak değil, beyin doyurmak” ifadelerini kullandı. Başkan Duman, faaliyetlerinin halk ve iş adamları tarafından ilgi gördüğünü ve desteklendiğini de belirtti.

“Memleketimizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için uğraşıyoruz”

Üç yıl önce kurulduklarını ve bu süreç içerisinde bir çok organizasyon yaptıklarını dile getiren Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, “Biz 2015'in son aylarında kurulduk. Ama bunun daha ötesi de var. Resmi kuruluşumuz bu şekilde. Misyonumuz genelde bizim karın doyurmak değil beyin doyurmak. Bu şekilde konferanslarımız da olacak. Derneğimizin amacı tüm Müslüman-Türk halkına hizmet etmek. Yörük Türkmen çalıştayları ile başladık biz bu işe. Derneğimiz, 3 yıldan beri de çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Eskişehirin enlerini seçiyoruz. Yörük Türkmen camiası içerisinde biz de yer almaya çalışıyoruz. Birlik, beraberlik içinde memleketimizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için uğraşıyoruz. Allah'ın izni ile önümüzdeki sene Karacaşehir'de büyük bir toy yapmayı düşünüyoruz. Buna başlamadan önce bütün Yörük Türkmen dernekleri ile beraber hareket etmek için bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bizimle beraber katılırlarsa da orada 3 günlük bir yayla şenliği yapmayı düşünüyoruz. Karacaşehir biliyorsunuz Dursun Fakıh tarafından ilk hutbenin okutulduğu yer. Orada böyle bir şölen düzenlemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Halk gördüğü zaman zaten desteğini veriyor”

Eskişehir Kayı Boyu Derneğini karın doyurmak için değil beyin doyurmak için kurduklarını dile getiren Başkan Duman, “Mesela Kayı tamgası. Halkımız bunu bilmiyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde görmeye başladık. Kayı tamgası sebebiyle bizi bir parti ile ilişkilendirenler var hala. Ama bizim o partiyle falan bir alakamız yok. Birlik, beraberlik ile ilgili faaliyetler yapmaya çalışıyoruz genelde. İçinde bulunduğumuz zaman, halk da gördüğü zaman zaten desteğini veriyor. İş adamlarımız da desteğini veriyor. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bu sene yine 150-200 çocuğu sünnet ettirmeyi düşünüyoruz”

Kısa süre içerisinde gerçekleşecek olan faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Duman,”Biz bu sene 29 Ekim'de ‘Cumhuriyet kadınlarını taçlandırıyoruz' diye bir programımız olacak tekrar. 29 tane kadına ödül vermeyi düşünüyoruz. Bizim bir tiyatro kulübümüz var ayrıca. Bu sene yine kahraman Türk kadınları ile ilgili bir tiyatro gösterimiz olacak. Geçen sene Polatlı'da düzenlenen ‘Kral Midas' tiyatrosunda katılım sağladık. Allah razı olsun Polatlı Belediyesinden, böyle bir organizasyon yaptılar. Çok da mükemmel oldu. Bizim tiyatromuz da ‘Gitmesen olmaz mı?' diye bir tiyatro gösterisiydi. Orada baya hoş karşılandı. Bizim için güzel bir anı oldu. Geçen sene Osmanlı motifleri ile ilgili yapacağımız bir defilemiz vardı. Afrin operasyonu başladığı için biz bunu ertelemiştik. Bu sene Allah'ın izni ile onu yapacağız. Genel seçimlerden 4 gün önce sünnet şöleni yapmıştık. 100 çocuğu sünnet ettirdik. Bu sene yine 150-200 çocuğu sünnet ettirmeyi düşünüyoruz. Halkla iç içe olmaya çalışıyoruz. Çocukları tablet ve bilgisayarlardan biraz olsun uzaklaştırmak için eski sokak oyunlarını onlara öğretmeyi düşünüyoruz. Her mahalleden birer çocuk olacak. Bu çocuklara önce biz beş taş, yakar top, topaç çevirme oyunlarını öğretip onlarda da kendi mahallelerinde çocuklara öğretecekler bu oyunları. Bu tabii 9 ay sürecek bir proje. 9 ayın sonunda büyük bir festivalle bu oyunları öğrenen çocuklarımızı yarışmaya tabi tutacağız” dedi.

Çocuklara özel etkinlikler

Gelecek nesillere tarihi daha iyi öğretebilmek için de planlamalar yaptıklarını ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Başkan Duman, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Çözüm ortağımız Milli Eğitim Bakanlığı olursa, biz çocuklarımızı Ertuğrul Gazi Türbesi'ne götürüp orada temsilen Ertuğrul Gazi kıyafeti ile, Ertuğrul Gazi'nin onları karşılayıp başından geçen olayları Ertuğrul Gazi'ymiş gibi anlatmasını istiyoruz. Aynı gün Hayme Ana'ya, aynı gün Şeyh Edebali Türbesi'ne götürüp orada temsili Şeyh Edebali kıyafetiyle kendilerini anlatacaklar. Bir gün sonra Çanakkale'ye daha sonra da Dolmabahçe'de temsili Atatürk ile bir söyleşi şeklinde böyle bir organizasyonumuz var. Allah nasip ederse bu da 2 ay sonra başlayacak.”