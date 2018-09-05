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05 Eylül 2018 10:48

Kayıp genç kırsal alanda bulundu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen ve kaybolan 17 yaşındaki genç, aramalar sonrasında kırsal alanda bulundu.

Kayıp genç kırsal alanda bulundu

05 Eylül 2018 10:48


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olarak bölgeye gelen ve ilçeye bağlı İlören Mahallesinde geçici olarak yaşayan Civan Balta (17), dün akşam saatlerinde gezmek için dışarı çıktı. Bir süre geri dönmeyen Balta’nın durumundan şüphelenen yakınları, jandarmayı arayarak bilgi verdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, 17 yaşındaki genci bulmak için arama çalışmaları başlattı. Gece yarısı başlayan aramalara AKUT’un eğitimli köpekleri ’Fırtına’ ve ’Shelia’ isimli köpekleri de katıldı. Gece boyu süren çalışmalar sonrasında Civan Balta, kırsal alanda sağ olarak bulundu. Genç şahsa ilk müdahale UMKE ekibi tarafından yapılırken sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.




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