Kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sarıcakaya Caddesi Büyükşehir Belediyesine ait hayvan pazarı yolu üzerinde bulunan fabrikada bekçilik yapan bir kişi, akşamüstü sıralarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının civarında dolaştığı sırada su içinde hareketsiz duran bir şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri ortak çalışma yaparak, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin 7 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Kadir İntekin’e (42) ait olduğu belirlenirken, yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.