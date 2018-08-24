Kayıp yaşlı adam bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erten Mahallesi’nde ikamet eden İsmet Sırasöğüt, gece 02.30 sıralarında evinden ayrıldı. Eve dönmeyen yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, 76 yaşındaki adamı bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarına AKUT’un ’Fırtına’ ve ’Shela’ isimli eğitimli köpekleri de katıldı. Gün boyu devam eden aramaların ardından yaşlı adam, Erten Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında yorgun ve bitkin bir halde bulundu. İlk sağlık kontrolleri UMKE ekibince yapılan İsmet Sırasöğüt, ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.