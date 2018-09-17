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Kaymakam Erdinç Yılmaz'a veda yemeği

Sivrihisar Kaymakamı Dr.

Erdinç Yılmaz'ın Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığı görevine atanması sebebiyle Sivrihisar Belediyesi bir veda yemeği düzenledi.


Erdinç Yılmaz'ın Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığı görevine atanması sebebiyle Sivrihisar Belediyesi'nin düzenlediği yemekte Kaymakam Yılmaz ile ilçe halkı bir araya geldi. Düzenlenen dostluk ve veda yemeğine katılanlar, Sivrihisar'a vermiş olduğu hizmetler için Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. Verilen yemeğin ardından Kaymakam Yılmaz ilçe halkı ile teker teker vedalaştı.

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