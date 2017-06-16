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16 Haziran 2017 22:25

Kaymakam Şahin’den örnek davranış

Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, Odunpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Ramazan Ayı çocuk paketi dağıtımına destek veriyor.

Kaymakam Şahin’den örnek davranış

16 Haziran 2017 22:25


Odunpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (Odunpazarı SYDV) başlattığı Ramazan ayı çocuk paketi dağıtımı Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin’in katkılarıyla sürdürülüyor. Kaymakam Şahin, çocuklarla biraraya gelerek onlarla sohbet etti. Ve çocuklarla yakından ilgilendi. Ardından çocuklar için özel olarak hazırlanan Ramazan paketlerini kendilerine hediye etti. Yaklaşan Ramazan Bayramı hakkında konuşan Şahin, şimdiden çocukların ve ailelerinin bayramlarını tebrik etti. Kaymakam Şahin, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek onların mutluluğunu paylaşmanın memnuniyetini dile getirdi.




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