Kaymakam Yılmaz onuruna veda yemeği

Erdinç Yılmaz'ın oluruna bir veda yemeği verdi.

Düzenlenen yemeğe, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün yanı sıra ilçe protokol üyeleri katıldı. Başkan Yüzügüllü, ilçeye vermiş olduğu hizmetler için İlçe Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkürler iletildi. Yüzügüllü, Yılmaz'a saat kulesi maketi hediye etti..

Düzenlenen dostluk ve veda yemeğinde katılan diğer davetliler de Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını dilerek vedalaştı.