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Kaza anı araç kamerasına yansıdı


Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde alt geçitte meydana geldi. O.A.’nın (32) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek N.A.’nın (23) sürücülüğünü yaptığı kamyonun kasasına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, kaza anı karşı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçta büyük bir hasar meydana geldiği gözleniyor.


112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün ilk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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