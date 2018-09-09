Kazan Tatarları Eskişehir’de bir araya geldi

Eskişehir Kazan Tatarları Derneği’nin Tatar Kültür Evi’nde organize ettiği programda yurt içinden ve yurt dışından birçok Kazan Tatarı katıldı. Düzenlenen organizasyonda, kendi kültürlerine ait yemekleri sergileyen Tatarlar daha sonra hep beraber Tatarca şarkılar söyledi. Programa Rusya’dan katılan İlgiz Yusupov, “Programa katıldığım için çok mutluyum. Burada kendi millettaşlarımı görmek bana onur verdi. Ben buraya Eskişehir Kazan Tatarları Derneği’nin davetiyle geldim. Burada başka topraklarda olmalarına rağmen dillerini unutmamış, kültürlerini devam ettiren Tatarları görmek beni mutlu etti. Programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonrasında konuşan Eskişehir Kazan Tatarları Derneği Başkanı Nadi Özdamar, “Kendi kültürümüze dair çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki biz bu göreve kültürümüzü ve dilimizi genç nesillere aktarmak için geldik. Dünya var oldukça Kazan Tatar kültürü devam edecektir. Yalnız dünyanın dört bir tarafına dağılmış Kazan Tatarları olarak bizler Tatar Diasporasına yeterli önemi vermiyoruz. Biz burada ilk adımı atarak Rusya’dan ve birçok yerden millettaşlarımızı çağırarak önemli bir adım attık. Daha büyük adımlar attığımız programlarda görüşmek ümidiyle” ifadelerine yer verdi.