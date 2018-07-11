Kazandıkları kupalarla Başkan Kurt’u ziyaret ettiler

Kazım Kurt, U16 yaş bölge liginde birinci olan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Kazım Kurt’u ziyaret ederek, sezon boyunca kazandıkları 9 kupayı Başkan Kurt’a getirdi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarete Odunpazarı Belediyesi Atletizm Kız ve Erkek Takımı ile antrenör Serhat Kökten ve Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Dilaver Atay katıldı.

“Altyapının beslenmesi gerektiğini düşünüyoruz”

Ziyaret sırasında atletlerle sohbet eden Başkan Kazım Kurt, atletlere bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diledi. Hem Odunpazarı Spor Kulübü olarak hem de Odunpazarı Belediyesi olarak altyapının beslenmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Başkan Kurt, “Umarım aranızdan milli takıma giden sporcular olur. Rekorlar kırar ve hayatınızı kurtarırsınız. Hem atletizm, hem spor hem de ders önemli. Derslerinize de iyi çalışacaksınız” dedi.

Sporcu yetiştirmek istediklerini söyleyen Başkan Kurt, bu nedenle de biraz fedakârlık yapmaya çalıştıklarını anlattı. Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Klasik alışılmış belediyelerin birçoğu futbol takımını kuruyor. Bir, iki popülist maçla işi kazanacağını zannediyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Biz, atletizmin sporun anası olduğunu düşünüyoruz. O konuda da buradan Serhat Hoca’ya teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkân sağladı. Karşılıklı bu işi iyi hale getirmemiz lazım. 2-3 çocuğumuzu Milli Takıma gönderip, hayatını kurtarmasına sebep olursak güzel bir örnek olur. Arkası da gelir. Türkiye’de Eskişehir atletizm konusunda iddialı bir şehir. Geçmişte rekorlar kırmış, şampiyon olmuş çok sayıda atlet var. son zamanlarda bunu azalttık gibi. Eskişehirli çok sayıda sporcu hayatını kurtardı. Atletizm biraz bireyselliği öne çıkan bir spor. Takım sporu ama kendini iyi ayarlayan, çok çalışan hiç olmazsa kendini kurtarıyor.”

Başkan Kazım Kurt’a takımlarına verdiği destek için teşekkür eden Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Antrenörü Serhan Kökten, “Odunpazarı Belediyesi her zaman amatör spora ve sporculara destek oldu. Takımıza verdiği destek ile bu sezon 9 kupa kazandık. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Kazandığımız kupalarımızı takım arkadaşlarımızla birlikte Başkan Kazım Kurt’a getirdik. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.