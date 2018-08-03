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03 Ağustos 2018 14:32

Kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

Burdur’da düzenlenen Göller Arası Basketbol Turnuvası’nda 2.

Kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdiler

03 Ağustos 2018 14:32

olan Tepebaşı Belediyesi Basketbol Takımı, kazandıkları kupayı Başkan Ataç’a getirdi.


Tepebaşı Belediyesi’ni temsil eden basketbol takımı, Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl uluslararası formatta gerçekleşen Göller Arası Basketbol Turnuvası’nda büyük bir başarı elde etti. Burdur yöresindeki göllerin kurumasına dikkat çekmek amacıyla Burdur Belediyesi tarafından 2. kez düzenlenen Göller Arası Basketbol Turnuvası 2 gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Turnuvada Slovenya, Bulgaristan, Kosova ve Arnavutluk’tan gelen ekiplerle birlikte Türkiye’den de Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile toplam 16 takım, kıyasıya bir mücadele içine girdi. Burdur Gölü kenarındaki açık basketbol sahalarında oynanan, Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı turnuvanın finalinde Slovenya’nın Lake Bled takımıyla, Tepebaşı Belediyesi takımı karşılaştı. Mücadele sonucunda Slovenya sahadan 21-19 galibiyetle ayrılırken temsilcimiz turnuvayı 2. olarak tamamladı.


Basketbol takımı yönetici ve sparcuları, turnuva sonrasında kazandıkları 2.’lik kupasını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a getirdi. Başkan Ataç da başarısından dolayı tebrik etti.




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