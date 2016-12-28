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28 Aralık 2016 17:20

Kazazedelere ilk müdahaleyi Başkan Güler yaptı

Kazazedelere ilk müdahaleyi Başkan Güler yaptı

28 Aralık 2016 17:20

Sarıcakaya yolu Yarımca mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazaya ilk müdahale Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler’den geldi.
Kaza, gece 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Sarıcakaya istikametinden Eskişehir’e seyir eden 26 PN 596 plakalı araç, Yarımca mevkiinde yolun buzlu olmasından dolayı kayarak şarampolde bulunan kara saplandı. O esnada Eskişehir istikametine makam aracıyla gelen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 2 metrelik banketten aşağıya düşen ve kara saplanan araç, Belediye Başkanı Güler’in kullandığı araçtaki motorlu ön çekici halat vasıtasıyla çıkartılarak güvenli bir alana bırakıldı. Kazada araçları kurtarılan vatandaşlar Başkan Güler’e sarılarak teşekkür etti.



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