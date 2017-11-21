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21 Kasım 2017 15:25

Kazazedelere ilk yardım Başkan Güler’den

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, ilçe yolunda kar yağışı sebebi ile kayarak şarampole düşen ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçtaki kazazedelere ilk yardımda bulundu.

Kazazedelere ilk yardım Başkan Güler’den

21 Kasım 2017 15:25


Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. 26 GG 202 plakalı özel otomobilin sürücüsü, Sarıcakaya-Eskişehir yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Eskişehir’e doğru giden araç ters yöne dönerek şarampole düşerken, içinde bulunan biri bayan üç kişi kazadan yara almadan kurtuldu. O esnada olay yerinden geçen Sarıcakaya Belediye Başkanı Güler, kazayı görünce hemen aracını durdurup kazazedelere yardım elini uzattı. Şiddetli soğuk karşısında hayli üşüyen kazazedeler, Başkan Güler’in çabası ile Eskişehir yönüne giden bir araca bindirilip şehri gönderildi. Şarampoldeki otomobil ise Eskişehir’den istenilen bir kurtarıcı ve çekici ile olay yerinden alınıp onarıma gönderildi.


Şans eseri kazadan yara almadan kurtulanlar Güler’in yakın ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti.




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