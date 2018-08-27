Kazım Kurt belediye çalışanları ile bayramlaştı

Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi personeli ile bayramlaştı.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Kurt’un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli de katıldı. Kazım Kurt, belediye personeline mutlu bir gelecek dilerken özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

“Odunpazarı’nda 4 yılda ciddi işler yaptık”

Odunpazarı Belediyesi’nin 4 yılda başarılı işlere imza attığını belirten Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi’nde bayramlaşmayı artık geleneksel hale getirdik, her bayramda iyi dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef her geçen gün daha kötü şartlarla karşı karşıya kalıyoruz. Buna rağmen Odunpazarı Belediyesi’nde sizlerin gayreti ile ciddi işler yaptık. 4 yılda yapılan işleri sıralamaya kalktığımız zaman, kendimiz unutuyoruz. Birçoğunu hatırlamıyoruz bile. Bu vatandaşta da hissediliyor, takdir görüyor. Ben bu nedenle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayramınız kutlu olsun.” diye konuştu.