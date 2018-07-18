Kazım Kurt Çarşamba Pazarı’nda esnafı ve vatandaşı dinledi

Kazım Kurt, Eskişehir Yaş Sebzeciler Meyveciler Balıkçılar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çiçek ile birlikte Vişnelik Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı’nı gezdi.

Başkan Kurt ve Çiçek, Çarşamba Pazarı’nda tezgâh açan esnafı tek tek ziyaret ederek pazarcı esnafının istek ve şikâyetlerini dinledi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan belediye başkanı, sorunları çözmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazım Kurt, pazarcı esnafı ile sohbet ederek dertlerini dinlerken esnaf da belediye başkanına istek ve şikayetlerini iletti. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf, Kurt’un kendilerini ziyaret etmesi ve Odunpazarı İlçesi’ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

Pazarcı esnafının tezgahlarını dolaşırken vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.